Законопроект об отмене льгот чернобыльцам и афганцам отправили на повторное второе чтение

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение проект закона «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

(УНИАН: рассмотрение этого проекта закона в первом чтении осенью прошлого года привело к массовым акциям протеста чернобыльцев, афганцев и др. Законопроектом предусматривалось ликвидировать ряд льгот этим категориям граждан.)

На сегодняшнем заседании председательствующий первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк отметил, что на голосование относится во втором чтении законопроект в той части, где речь идет о гарантиях государства относительно выполнения судебных решений, и никоим образом не включаются пункты, касающиеся отмены социальных льгот.

Во время того, как он пытался поставить данное предложение на голосование, у него дважды был разговор по телефону с кем-то с высокопоставленных должностных лиц.

В результате ВР не поддержала предложение А.Мартынюка, чтобы данный законопроект принять лишь в части о гарантиях государства относительно выполнения судебных решений.

За такое предложение проголосовали лишь 57 из 265 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Таким образом, данный законопроект был отправлен по решению парламента на повторное второе чтение.

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