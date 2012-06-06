Франция сократила на 2 года пенсионный возраст - до 60 лет

Франция сокращает на 2 года срок выхода на пенсию. Пересмотр непопулярной пенсионной реформы, разработанной предыдущим правоцентристским правительством и предусматривавшей увеличение к 2018 году пенсионного возраста до 62 лет, стал первым знаковым событием в жизни страны с приходом в Елисейский дворец Франсуа Олланда.

Именно социалисты довели пенсионный возраст во Франции до 60 лет /до этого было 65 лет/. Это произошло в 1982 году при президентстве Франсуа Миттерана.

Еще будучи кандидатом на высший государственный пост, нынешний президент республики пообещал исправить "несправедливость" и вернуться к прежнему пенсионному возрасту. И если профсоюзы целиком и полностью поддерживают этот шаг, то Ассоциация предпринимателей Франции в лице ее главы Лоранс Паризо - категорически против. Она предупредила, что в перспективе правительство будет вынуждено "или увеличить отчисления из бюджета, или сократить размеры пенсий". Как сообщил сегодня министр социальных дел и здравоохранения Марисоль Турэн, пересмотр реформы обойдется в 1,1 млрд евро только в этом году. К 2017 году - т.е. по завершении пятилетнего мандата Франсуа Олланда - затраты достигнут 3 млрд евро.

Официально декрет о пенсионном возрасте вступит в силу 1 ноября после прохождения экспертизы в Конституционном совете. На настоящий момент, отмечают эксперты, это - наиболее "дорогостоящее" нововведение Франсуа Олланда. Однако в Елисейском дворце убеждены, что данный шаг не помешает реализовать другое предвыборное обещание - к концу пятилетки вывести Францию на бюджет с нулевым дефицитом, передает ИТАР-ТАСС.