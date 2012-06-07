Польша отменит плату за визы украинцам после завершения всех процедур - посольство

Варшава. Польская власть отменит плату в размере 20 евро за национальные визы для граждан Украины после завершения всех необходимых внутригосударственных процедур по утверждению подписанного вчера соответствующего межгосударственного соглашения.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в Посольстве Украины в Варшаве.

"Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения последней нотификации о выполнении внутригосударственных процедур", - отметила собеседник УНИАН.

В посольстве не уточнили, сколько времени может длиться утверждение документа украинской и польской властью.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что подписанное вчера министрами иностранных дел Польши и Украины соглашение предусматривает также отмену оплаты за выдачу долгосрочных виз польским гражданам.

По данным посольства, поляки, которые хотят находиться на украинской территории дольше, чем три месяца, сейчас должны платить за соответствующую визу 85 долларов, а в случае срочной выдачи документа - 170 долларов. (В других случаях граждане Польши могут въезжать в Украину без виз - УНИАН).

Представитель польского МИД не смог уточнить УНИАН, может ли соглашение вступить в силу быстрее, чем ранее сообщали польские дипломаты, - в четвертом квартале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале МИД Польши называл "очень вероятной" отмену платы за национальные визы для украинцев к началу финальной части Евро-2012, но в апреле отметил, что соответствующее соглашение вступит в силу в конце этого года.

Справка УНИАН. В прошлом году польские консульства выдали в Украине 200 тысяч национальных виз (в два предыдущих года - 135 тысяч и 160 тысяч).

Украинцы с апреля прошлого года платят за польские национальные визы 20, а не 35 евро, как ранее и как в данное время стоит шенгенская виза.

Польша ввела визовый режим с Украиной осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но до вступления в Шенгенскую зону в конце 2007 года выдавала их бесплатно и по достаточно либеральным правилам.