ВР ратифицировала Конвенцию Совета Европы по предотвращению подделки медпродукции

Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию Совета Европы по предотвращению подделки медицинской продукции и подобных преступлений, которые угрожают здравоохранению.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 314 народных депутатов из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенция касается медицинской продукции, независимо от того, защищена она правами интеллектуальной собственности или нет, или независимо от того, патентованная она или нет, в том числе аксессуаров, предназначенных для использования вместе с устройствами медицинского назначения, а также активных веществ, эксципиентов, частей и материалов, предназначенных для использования в производстве медицинской продукции.

Согласно конвенции, каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для признания преступлением по своему национальному законодательству преднамеренного изготовления поддельной медицинской продукции, активных веществ, эксципиентов, частей, материалов и аксессуаров. Подписанты документа принимают необходимые законодательные и другие меры для признания преступлением по своему национальному законодательству преднамеренно осуществленной поставки или предложения по поставке, в том числе посредничества, торговли, в том числе хранения на складе, импорта и экспорта поддельной медицинской продукции, активных веществ, эксципиентов, частей, материалов и аксессуаров.

Также конвенцией предусмотрено, что каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для установления юрисдикции над любым преступлением, установленным в соответствии с этой конвенцией, если преступление совершено на ее территории или на борту корабельного судна под флагом этой стороны, на борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством этой стороны, или одним из ее граждан или лицом, постоянно проживающим на ее территории.

Каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для обеспечения возможности привлечения к ответственности юридических лиц за преступления, установленные в соответствии с этой конвенцией, которые совершены в их пользу любым физическим лицом, действовавшим лично или в составе органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в рамках этого юридического лица.

Кроме того, подписанты документа принимают законодательные и другие меры для обеспечения наказания за совершение преступлений, установленных в соответствии с этой конвенцией, эффективными, пропорциональными и убедительными санкциями, в том числе криминальными и некриминальными денежными санкциями, с учетом степени их тяжести. Эти санкции включают наказание, предусматривающее лишение свободы, что может стать причиной экстрадиции.

Каждая сторона принимает необходимые законодательные и другие меры для установления требований качества и безопасности медицинской продукции.

Конвенция предусматривает создание Комитета Сторон, который созывается Генеральным секретарем Совета Европы. Первое заседание Комитета проводится в течение года с момента вступления этой конвенции в силу для десяти государств, которые ее подписали и ратифицировали. Последующие заседания Комитета созываются по требованию по меньшей мере одной трети состава сторон или Генерального секретаря.

Парламентская Ассамблея Совета Европы, Европейский комитет по проблемам преступности, а также другие соответствующие межправительственные или научные комитеты Совета Европы назначают представителя в Комитет Сторон для содействия многосекторальному и многодисциплинарному подходу.

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