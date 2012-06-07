Чернобыльцы требуют немедленной встречи с Президентом. Причина - принятый Радой закон

Всеукраинская общественная организация «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» и другие общественные чернобыльские организации обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой применить право вето к Закону «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге член правления ОО «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Петр Прокопенко.

Он отметил, что данный закон «нарушает конституционное право граждан на судебную защиту и фактически делает невозможным отстаивание в судах социальных прав граждан».

По словам П.Прокопенко, общественные чернобыльские организации требуют немедленной встречи с Президентом с тем, чтобы доработать данный закон, который будет подан ему на подпись, как это было в свое время с Налоговым кодексом.

Чернобыльцы также просят, чтобы Президент обязал Кабинет министров обеспечить гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, начисление и выплату пенсий и компенсаций в размерах не ниже, чем предусмотрено соответствующим законодательством.

П.Прокопенко сообщил, что сегодня участники акции протеста от Верховной Рады Украины перешли к Кабинету министров, а затем пройдут к Администрации Президента, чтобы вручить свои требования.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы относительно отмены социальных льгот, а закон принимается лишь в части выполнения судебных решений.

Министр юстиции Александр Лавринович объяснил, что этот закон не предусматривает сокращения количества льготников, а определяет механизм выплаты компенсаций по решению судов.