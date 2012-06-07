Законом об исполнении судебных решений вводится ручной режим выплат соцгарантий — эксперт

Законом «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», принятым Верховной Радой 5 июня, вводится ручной режим выплат социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время интернет-конференции высказал председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета Андрей Новак.

«Это ведет к ручному управлению в вопросе исполнения решений судов относительно социальных гарантий», - отметил он.

По его словам, статьи, связанные с социальными выплатами гражданам называются «защищенными статьями», то есть по ним выплаты из государственного бюджета должны проводится в первую очередь. «Я так понимаю, что сейчас понятие «защищенные статьи» вообще исчезает, то есть вводится режим ручного управления в зависимости от того, есть средства в бюджете или нет средств в бюджете», - говорит А.Новак.

Также, по его мнению, вызывает сомнение то, каким образом будут определять отсутствие средств в бюджете на исполнение решений судов. «Информация о том, есть деньги в бюджете или нет, это информация философская, потому что руководитель правительства может считать, что хотя есть средства, но эти деньги для других целей, других статей, а не для судебных решений для выплат по социальным статьям. То есть нет прямой законодательной зависимости между судебным решением и его исполнением», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада приняла Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы относительно отмены социальных льгот, а закон принимается лишь в части исполнения судебных решений.

Министр юстиции Александр Лавринович объяснил, что этот закон не предусматривает сокращения количества льготников, а определяет механизм выплаты компенсаций по решению судов.

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