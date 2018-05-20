Государство - льготникам: кому я должен, всем прощаю...

Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», принятый Верховной Радой поздно вечером 5 июня, стал очередным шагом на пути к сокращению социальных выплат в Украине. Документ позволяет властям уклоняться от выплат по судебным искам борющихся за свои права льготников.

До одобрения закона ВР правительство при поддержке лояльного парламентского большинства предоставило себе право определять размеры социальных гарантий в ручном режиме, исходя из возможностей госказны. Данная норма второй год подряд прописывается в законе о государственном бюджете и ее законность подтверждена решением Конституционного суда.

Законы и подзаконные акты, касающиеся льгот и компенсаций, охватывают достаточно широкие слои населения и исчисляются "кругленькими" суммами. По оценке правительственных чиновников и экспертов, общая стоимость всех законодательно закрепленных выплат социальных льгот в стране находится на уровне порядка 160 миллиардов гривен в год.

Только к одной категории льготников – «чернобыльцам», по данным Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины», относятся около 2,2 млн человек. Из этого числа 14 тысяч человек (по данным на конец 2011 года) добились повышения размера государственных выплат после рассмотрения поданных ими судебных исков. Несколько сотен тысяч исков находятся на рассмотрении в судах по всей Украине. В целом, в 2011 году по судебным решениям льготникам выплачено более 6 млрд гривен.

Конечно, правительство заявляет о том, что соцгарантии урезаны не будут и отчитывается об их постоянном росте, однако толерантно умалчивает о том, что размеры выплат, которые реально получают льготники, на порядки «отстали» от тех, которые предусмотрены национальным законодательством. Из года в год, ссылаясь на отсутствие средств для выполнения соцобязательств в полном объеме, правительства "откусывают" от суммы выплат, положенной льготнику по закону, существенный кусок. В итоге - вроде как и льготник получает "хоть что-то", а по расчетам правительства - должны быть довольны и этим, да и бюджет не "подрывается". Такая игра в цифры продолжается уже не один год. Впрочем, наиболее продвинутые в защите собственных прав граждане с некоторых пор начали через суд активно восстанавливать справедливость. Естественно, когда такая гражданская активность стала массовой, государство поняло, что попросту не сможет заплатить по своим долгам перед согражданами.

С принятием пропрезидентским большинством Рады нового закона государство фактически ограждает себя от необходимости погашения задолженностей перед льготниками, отсудившими себе право на увеличенные выплаты.

Пока выполнение данных решений только отсрочено, однако допускается возможность полного их невыполнения.

Новый закон закрепляет, что «выполнение решений суда о взысканиях средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины в пределах, соответствующих бюджетным назначениям, путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у указаного государственного органа соответствующих назначений - за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда».

По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Максима Бороды, благодаря данной норме власть может самостоятельно ежегодно определять суммы на погашение выплат по судебным решениям.

«Люди смогут отсудить выплаты, но правительство фактически не будет обязано выполнять данные решения, или оно будет само решать, до какой степени может их выполнить. Основная идея в том, что выплаты будут осуществляться в соответствии с бюджетом», - отмечает Борода.

О введении ручного режима по выполнению судебных решений говорит и председатель Комитета экономистов Украины, проректор Европейского университета Андрей Новак. «Это ведет к ручному управлению в вопросе исполнения решений судов относительно социальных гарантий», - сказал он.

По его словам, статьи, связанные с социальными выплатами гражданам, называются «защищенными статьями», то есть, по ним выплаты из государственного бюджета должны проводиться в первую очередь.

«Я так понимаю, что сейчас понятие «защищенные статьи» вообще исчезает, то есть, вводится режим ручного управления в зависимости от того, есть средства в бюджете или нет», - говорит Новак.

Также, по его мнению, вызывает сомнение то, каким образом будут определять отсутствие средств в бюджете для исполнения решений судов.

«Информация о том, есть деньги в бюджете или нет, это информация философская, так как руководитель правительства может считать, что хоть и есть средства, но эти деньги для других целей, других статей, а не для выполнения судебных решений по выплатам относительно социальных статей. То есть, нет прямой законодательной зависимости между судебным решением и его исполнением», - резюмировал эксперт.

В то же время, народные депутаты предусмотрительно прописали, что вводится новый закон в действие только с 2013 года. Разумная осторожность, особенно за несколько месяцев до выборов. Зачем же провоцировать "неприятности", если многие из парламентраиев уже видят себя в составе будущей Рады. Но с другой стороны - оппозиция утверждает, что документ дает властям "лазейки" для невыполнения судебных решений, выигранных еще в нынешнем году.

Так, по мнению парламентария Андрея Павловского (БЮТ), «этот закон будет касаться и тех, кто сейчас судится, и тех, кто выиграл дела... Но вопрос так хитро написан: будто бы сняли те нормы, которые отменяют льготы. Но там написано, что закон вступает в действие в 2013 году».

По его словам, «чернобыльцы», которые выходят с протестами под стены парламента, возмущенные принятием закона, пока не понимают, будут ли выполняться решения судов до конца текущего года.

Также закон предусматривает, что истец по решению суда о взыскании средств с государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу с заявлением о выполнении решения суда. Перечисление этих денег осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу необходимых для этого документов и сведений.

«В связи с тем, что данные расчеты из Пенсионного фонда и некоторых социальных служб возлагаются на Госказначейство, то получается, что казначейство обслуживает только бюджетные учреждения, юрлиц. Непонятно, как пенсионерке или «чернобыльцу», инвалиду получать средства от казначейства. Должен быть разработан специальный порядок Госказначейством или инструкция, которая должна быть утверждена Кабмином», - считает Павловский.

Бывший первый заместитель министра труда и социальной политики Павел Розенко отмечает, что норма закона, согласно которой Кабмин определяет перечень документов, необходимых для предоставления в Госказначейство чтобы получить отсуженные средства, негативно отразится на правах льготников. По его мнению, непонятно, каким будет данный перечень документов и не придется ли льготнику доказывать, что он «пригоден для полетов в космос». Он также высказал мнение, что данным законом «государство узаконило право не выполнять решения судов».

В выводах к законопроекту «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений» Главного научно-экспертного управления Верховной Рады отмечается, что Кабмин уполномочен принимать меры по обеспечению прав и свобод граждан, что означает - правительство не наделено полномочиями по установлению размеров социальных льгот и стандартов. Впрочем, как видим, замечания юристов не помешали Раде принять закон в целом и отправить его на подпись гаранту Конституции.

В ближайшее время Президент решит судьбу документа: либо окончательно "узаконит" право правительства самостоятельно определять, сколько платить по судебным делам, либо же прислушается к протестующим «чернобыльцам» и хотя бы поручет парламенту пересмотреть отдельные нормы.

А в идеале, по мнению экспертов, необходимо поручить Кабмину реализовать хотя бы одну из не единожды принятых стратегий по упорядочению предоставления социальных льгот. Ведь таким образом и видимость справедливости можно будет сохранить, и хотя бы приступить к решению проблемы по задолженности государства перед льготниками, а не пытаться ее нивелировать законами и решениями Конституционного суда.

Юлия Инденко (УНИАН)