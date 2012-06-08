Депутаты решили «благодарить» работодателей за трудоустройство молодежи и стариков

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект закона «О занятости населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 262 народных депутата из 406 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия законопроекта является создание эффективного механизма содействия полной, производительной и свободно избранной занятости населения в процессе реализации социально-экономической политики государства, обеспечения конституционных прав и гарантий граждан на труд и социальную защиту от безработицы.

Законопроект предусматривает, что работодателю, который будет трудоустраивать на новосозданные рабочие места молодежь на первое рабочее место, лиц в возрасте от 50 лет и других из числа неконкурентоспособных граждан на рынке труда сроком не менее чем на два года, будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса без ограничения в размере заработной платы на протяжении первого года. Также предлагается установить, что работодатель, который на протяжении года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже 3 минимальных заработных плат, в будущем году имеет право на уменьшение размера единого социального взноса.

Для стимулирования самозанятости населения, их предпринимательской инициативы Государственная служба занятости безвозмездно будет обеспечивать организацию консультаций по вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности; субъект малого предпринимательства, создающий новые рабочие места и трудоустраивающий на них безработных сроком не менее чем на два года, на протяжении первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса и т. п.

Вместе с тем предлагается привести в соответствие с европейскими стандартами деятельность субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве, регулируется вопрос найма работников такими институтами для выполнения работ у другого работодателя.

Законопроектом предлагается устанавливать статус безработного лицу с первого дня обращения в Государственную службу занятости.