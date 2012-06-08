Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушения во время массовых акций

Москва. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», который значительно ужесточает ответственность за нарушения во время массовых акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом В. Путин не исключил, что в будущем в этот закон будет внесены поправки, хотя не считает его слишком жестким. Он отметил, что в новом законе нет более жестких мер, чем в аналогичных европейских законах.

«Общество, разрешая митинги и шествия, должно оградить себя от радикализма», - сказал он.

В законе, разработанном группой депутатов от «Единой России», вводится дифференцированный принцип применения санкций. Максимальная сумма определена - до 300 тыс. руб. (около 10 тыс. долл.) для граждан (до этого такое наказание составляло 2 тыс. руб.) и 600 тыс. руб. (около 20 тыс. долл.) для должностных лиц (в действующем законе - 50 тыс. руб – около 1,7 тыс. долл.).

Закон вводит новый вид наказания - бесплатные «обязательные работы», которые назначаются по решению суда не больше чем на 4 часа в день в свободное от основной работы или учебы время общим сроком от 20 до 200 часов.

Если действия (бездействие) организаторов повлекли причинение вреда имуществу (но не содержат уголовно наказуемого деяния), за них вводится штраф: для граждан - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 150 часов, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юрлиц - от 350 тыс. до 700 тыс. рублей.

Кроме того, участникам митингов запрещено скрывать лицо, быть в состоянии опьянения и иметь при себе алкоголь и средства обороны.

Одновременно вводится ограничение на организацию публичных мероприятий лицам с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления против общественной безопасности и общественного порядка либо тем, кто два и более раза в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении наказания привлекался к ответственности за нарушения законодательства о митингах.

Федеральный закон принят Государственной думой 5 июня 2012 года и одобрен Советом Федерации 6 июня 2012 года.

Как сообщал УНИАН, последняя массовая акция прошла 6 мая накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина и закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

Следующая крупная акция оппозиции запланирована на 12 июня.