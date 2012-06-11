В жилищно-коммунальной отрасли создан социально-экономический совет

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Всеукраинское объединение областных организаций работодателей предприятий жилищно-коммунальной отрасли «Федерация работодателей ЖКХ Украины» и профсоюз работников ЖКГ, местной промышленности, бытового обслуживания населения создали Отраслевой трехсторонний социально-экономический совет.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегионстроя, совместное решение 9 июня подписали министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, руководитель Федерации работодателей ЖКХ Олег Адамов и председатель профсоюза работников ЖКХ, местной промышленности, бытового обслуживания населения Алексей Романюк.

Трехсторонний социально-экономический совет создан во исполнение Закона «О социальном диалоге в Украине» и указа Президента «О Национальном трехстороннем социально-экономическом совете».

Новосозданный совет будет состоять из 15 человек, по 5 представителей от каждой стороны. Ее сопредседателями стали А.Близнюк, А.Романюк и О.Адамов.

Первые задачи, предусмотренные соглашением о создании, – способствовать распространению социального диалога в пределах отрасли на территориальном и локальном уровнях. Орган также будет способствовать защите социально-трудовых прав и интересов граждан в области жилищно-коммунального хозяйства, должен регулировать социальные, экономические и трудовые отношения, в том числе предупреждать конфликты в этих сферах.

*** Социальный диалог – сотрудничество работников, работодателей, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, цель которого - сближать позиции, выполнять совместные договоренности.

Закон «О социальном диалоге в Украине», который вступил в силу 2011 год, и указ Президента «О Национальном трехстороннем социально-экономическом совете» от 2011 года дают возможности для более эффективного ведения социального диалога, целью которого является выработка и реализация государственной социальной и экономической политики, регулирование трудовых, социальных, экономических отношений и обеспечение повышения уровня и качества жизни граждан, социальной стабильности в обществе. Законом предусмотрено создание Национального трехстороннего социально-экономического совета и территориальных трехсторонних социально-экономических советов – для ведения социального диалога на национальном и территориальном уровнях, а также образование отраслевых (межотраслевых) трехсторонних или двусторонних социально-экономических советов – для ведения социального диалога на отраслевых (межотраслевых) уровнях.

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