Поступления в бюджет Пенсионного фонда Украины выросли до 86 млрд грн

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-мае 2012 года поступило 86,205 млрд грн, что на 7,9%, или на 6,325 млрд грн, больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает фонд.

Сумма собственных поступлений за отчетный период составила 61,483 млрд грн, что на 15,6%, или на 8,278 млрд грн, больше, чем в январе-мае 2011 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в январе-мае т.г. составляют 91,899 млрд грн.

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