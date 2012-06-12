Украина и МОТ утвердили нацпрограмму достойного труда на 2012-2015 годы

Украина и Международная организация труда утвердили программу достойного труда для Украины на 2012-2015 годы.

Меморандум об утверждении программы со стороны МОТ подписала Региональный директор Международной организации труда по странам Европы и Центральной Азии Сюзанна Хоффман. С украинской стороны подписи под документом поставили председатель Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС), глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ, а также заместители председателя НТСЭС – вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко и председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий Кулик.

Юрий Кулик, Дмитрий Фирташ, Сергей Тигипко, Сюзанна Хоффман

Церемония подписания состоялась во Дворце наций в рамках 101-й конференции Международной организации труда, сообщили УНИАН в пресс-службе Д.Фирташа.

Третья по счету программа достойного труда предусматривает, что Международная организация труда продолжит предоставление Украине технической помощи для достижения полной занятости населения путем развития малого и среднего бизнеса и повышения уровня квалификации занятых людей. В документе отмечается, что обеспечение полной занятости является одним из факторов промышленного и экономического развития Украины. Повышение уровня квалификации позволит значительно нарастить производительность труда в реальном секторе экономики, проинформировали в пресс-службе.

«Реализация определенных в программе целей позволит решить две взаимосвязанные задачи – увеличить занятость и обеспечить рост экономики Украины. Решение этих вопросов является ключевым для стабильности в украинском обществе и роста благосостояния нации», – сказал Д.Фирташ.

В свою очередь С.Хоффман отметила, что подписание соглашения свидетельствует об активной позиции Украины и показывает высокую готовность государства к воплощению международных норм по регулированию рынка труда.

«В эти дни исполняется 17 лет со дня начала тесного сотрудничества между Украиной и МОТ. Подписанное соглашение свидетельствует, что Украина готовится к вызовам и работает над повышением уровня занятости и качества профессионального образования», – сказала С.Хоффман.

С.Тигипко отметил, что утверждение программы о достойном труде является шагом вперед для улучшения ситуации с занятостью в Украине.

Согласно оценкам МОТ, для Украины является актуальной проблема безработицы среди молодежи. До 20% молодых специалистов в Украине в возрасте 15-24 лет не имеют работы. Этот показатель выше глобальной отметки – по оценкам МОТ, в мире около 13% молодежи (75 млн. человек) не имеют работы и вряд ли найдут ее в ближайшие четыре года.

Повышение уровня квалификации специалистов позволяет увеличить производительность труда. Результаты исследований показывают, что в Украине повышение квалификации кадров проводят раз в 11 лет, тогда как европейская практика требует повышения уровня профессиональных знаний и навыков сотрудников раз в три-четыре года, отметили в пресс-службе.