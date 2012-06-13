Бизнес сравнивает закон о запрещении курения с антиалкогольной кампанией в СССР

Представители малого и среднего бизнеса считают, что норма закона о запрещении курения в ресторанах и кафе лишает граждан права выбора, и сравнивают ее с антиалкогольной кампанией в СССР.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця», переданном УНИАН.

«Верховная Рада Украины одобрила закон, которым запретила курить в закрытых заведениях общественного питания. Тем самым лишив граждан выбора и введя ответственность без вины. До сих пор были отдельные залы для курения, и у всех был выбор. Обеспечение этого выбора зависело от культуры в первую очередь посетителей, затем - заведений общественного питания», - отмечается в заявлении.

Представители бизнеса подчеркивают, что неудобства и ограничения для граждан от норм закона в полной мере проявятся осенью и зимой, когда закроются летние площадки ресторанов, и кафе и в заведениях общественного питания курить вообще будет нельзя.

«Понятно, что курить будут, потому что ответственность за курение в зале возложена не на курильщиков, а на предпринимателей, на заведения обслуживания. То есть, вновь законодатель рассчитывает на культуру посетителей, из-за отсутствия которой и приняли этот закон. Разве культура может появиться по закону?!», - отмечено в заявлении.

По мнению председателя ВО "Фортеця" Оксаны Продан, применение запрета на курение в кафе и ресторанах может привести к увеличению случаев наложения штрафов на их хозяев.

"История Украины знает полный запрет, правда, на продажу алкоголя, во времена горбачевской перестройки. Но все мы знаем, чем это закончилось. Даже вырубка виноградников, уничтожение целой отрасли ни к чему не привела. Этот закон является очередным свидетельством поиска легкого пути - вместо предупреждения курения и пропаганды здорового образа жизни, уважения к окружающим. Принят закон, который сделает нарушителями закона всех курильщиков, будет убивать их самоуважение и будет развивать взяточничество на низовом уровне. А отвечать за все это опять назначены предприниматели, которые обязаны будут платить штрафы за посетителей, которые будут курить вопреки запрету", - заявила О.Продан.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий».

Документом полностью запрещено курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов, в частности в помещениях заведений общественного питания.

Заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова считает недопустимым полное запрещение курения в заведениях общественного питания, в частности в ресторанах и барах, поскольку это является дискредитацией курящей части населения.