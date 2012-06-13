Официальная фан-зона Евро-2012 в Киеве меняет режим работы: она будет работать ежедневно с 14.00 до 02.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Исключением будут лишь дни матчей, которые будут проходить в столице. В матчевые дни (15, 19, 24 июня и 1 июля) фан-зона будет открываться в 12.00.

Организаторы фан-зоны объясняют: предварительно планировалось, что фан-зона будет работать с 12.00 и до полуночи, а в дни матчей – до 01.00. Но болельщики, вдохновленные игрой своих сборных, после окончания трансляции матчей хотят продолжать праздновать в фан-зоне . Именно поэтому было принято решение продолжить работу фан-зоны до 02.00 ежедневно, а открывать ее в 14.00, чтобы клининговые службы и компании, которые обслуживают торговые площадки спонсоров фан-зоны, имели достаточно времени для уборки и наполнения продукцией своих торговых палаток, отметили в КГГА.