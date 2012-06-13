Украинские туристы могут ездить в Панаму без виз

Граждане Украины могут ездить в Республику Панама без виз.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, 25 мая с.г. вступило в силу постановление Министерства государственной безопасности Республики Панама № 380, в соответствии с которым перечень государств, граждане которых могут посещать Панаму с туристической целью без виз, дополнен Украиной.

В связи с этим оформление по прилету в Панаму „Туристической карточки” стоимостью 50 долларов США, которое было предусмотрено предыдущим постановлением Министерства государственной безопасности Панамы от 8 мая с.г. № 326, больше не требуется, проинформировали в МИД Украины.

Таким образом, в связи с односторонней отменой Панамой визового режима с Украиной, с 25 мая с.г. граждане Украины, желающие посетить Панаму с туристической целью, могут путешествовать без оформления виз или получения каких-либо дополнительных разрешительных документов или карточек, подчеркивается в сообщении.