Украина и Польша могут отменить плату за визы в третьем квартале - МИД

Соглашение между Украиной и Польшей об отмене платы за оформление национальных виз может вступить в силу в третьем квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Вступление в силу соглашения ожидается после завершения всех внутригосударственных процедур в Украине и Польше. Мы ожидаем, что это будет приблизительно третий квартал этого года, но будем пытаться это сделать скорее», - сказал он.

А.Дикусаров напомнил, что Польша является четвертой страной Европейского Союза, с которой Украина заключила такое соглашение. Аналогичные документы уже подписаны с Латвией, Литвой и Словакией.