Янукович подписал закон о защите пенсионных активов

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите пенсионных активов».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что пенсионные активы не включаются в ликвидационную массу хранителя накопительного пенсионного фонда, негосударственного пенсионного фонда и других банков.

Распоряжение пенсионными активами накопительного пенсионного фонда и активами негосударственных пенсионных фондов осуществляется в соответствии с законами “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и “О негосударственном пенсионном обеспечении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 24 мая.

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