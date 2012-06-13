Янукович подписал закон о защите пенсионных активов
Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите пенсионных активов».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон предусматривает, что пенсионные активы не включаются в ликвидационную массу хранителя накопительного пенсионного фонда, негосударственного пенсионного фонда и других банков.
Распоряжение пенсионными активами накопительного пенсионного фонда и активами негосударственных пенсионных фондов осуществляется в соответствии с законами “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и “О негосударственном пенсионном обеспечении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 24 мая.
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