Россия определилась с миграционной политикой до 2025 года. Основные положения

В России ежегодно нелегально работают до 5 млн иностранных мигрантов.

Об этом говорится в Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, текст которой есть в распоряжении УНИАН. Документ утвердил Президент РФ Владимир Путин.

«Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 млн иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения», - говорится в концепции.

Отмечается, что незаконная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной из главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федерации.

При этом в документе говорится, что в настоящее время миграционная привлекательность РФ по сравнению с другими странами, принимающими мигрантов, невысока и распространяется преимущественно на граждан государств - участников СНГ. При этом продолжается эмиграционный отток из страны.

«Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую Федерацию из государств - участников СНГ, по сравнению с их предшественниками обладают более низким уровнем образования, знания русского языка и профессионально- квалификационной подготовки», - говорится в документе.

Также Концепции идет речь о том, что миграционное законодательство РФ не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей и российского общества в целом. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов.

Подчеркивается, что ставя задачу привлечения в страну мигрантов для восполнения населения, рабочей силы и развития инновационного потенциала, следует учитывать, что миграционные ресурсы государств - участников СНГ, ориентированные на Российскую Федерацию, в перспективе будут уменьшаться.