Кабмин разрешил индексировать пенсию работающих на выборах пенсионеров

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения, согласно которым, в частности, проводится индексация пенсий пенсионеров, которые трудоустроены на период, не превышающий месяца, или за период выполнения работ, связанных с организацией и проведением выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов местных советов.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, соответствующие изменения внесены 13 июня.

Ранее для работающего пенсионера индексация пенсии не производилась.

Кроме того, изменения в Порядок проведения индексации денежных доходов населения, предусматривают, что когда человек одновременно работает и учится, то индексации в первую очередь подлежит стипендия.

Кроме того, в случае прекращения выплаты стипендии студентам и восстановления через некоторое время для индексации будет учитываться базовый размер стипендии. Например, студент начал обучение в институте со стипендией 530 грн, через 4 месяца с учетом индексации размер стипендии составил 560 грн, но если выплата стипендии была прекращена за плохие оценки, то после восстановления выплаты индексации будет подлежать 530 грн.

Кроме того, действующий Порядок дополняется нормами для вновь принятых работников и для тех лиц, которые переведены с одного места работы на другое. Так для вновь принятых работников порядок индексации будет осуществляться с месяца приема на работу, а для лиц, которые приняты по переводу, сохраняются суммы индексации в случае, если перевод был осуществлен с одинаковой зарплатой.