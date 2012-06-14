В Киеве на территории фан-зоны Евро-2012 усилены меры безопасности

В связи с провокациями 13 июня на территории официальной фан-зоны Евро-2012 в Киеве усилены меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.

Как сообщалось, вчера на спецлинию «102» поступили два анонимных сообщения о заминировании ул. Крещатик и Майдана Незалежности без конкретного адреса. Во время обследования указанной территории взрывоопасных устройств не обнаружено. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Подобное ложное анонимное сообщение поступило о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, добавили в КГГА.

Как известно, на территории фан-зоны работает система видеонаблюдения, все входы в фан-зону контролируют отдельные группы охранников, организован постоянный патруль внутри и снаружи фан-зоны. Потоки на вход и на выход из фан-зоны разделены для удобства болельщиков: вход осуществляется только через турникеты, выход – в специально обозначенных местах. На входе стюардами фан-зоны проверяются предметы, которые болельщики приносят с собой. На территорию фан-зоны запрещено вносить легковоспламеняющиеся предметы, алкогольные напитки, крупногабаритные и острые предметы, оружие, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, средства трансляции (кроме представителей СМИ, которые получили соответствующее разрешение).

Городские власти напоминают, что фан-зона Киева изменила режим работы. Отныне в нематчевые дни она будет работать с 14.00 до 02.00, чтобы клининговые службы и компании, обслуживающие торговые площадки спонсоров фан-зоны, имели достаточно времени для уборки и наполнения продукцией своих торговых палаток после закрытия фан-зоны. В дни проведения матчей – 15, 19, 24 июня и 1 июля – фан-зона будет открываться в 12.00. Изменение режима работы фан-зоны никоим образом не повлияло на уровень ее посещаемости. По приблизительным подсчетам, 13 июня фан-зону посетили около 40 тыс. человек.