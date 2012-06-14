Азаров считает, что без реформ экономическая ситуация в стране была бы намного хуже

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что проводимые правительством реформы обеспечили Украине стабильное развитие экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с главами общественных советов при центральных и местных органах исполнительной власти.

«Это (проводимые реформы – УНИАН) чрезвычайно сложный процесс. Он идет негладко, неоднозначно. Кому-то кажется, что это медленно, кому-то кажется, что очень быстро, кому-то кажется, они приносят вред. Но я вам так скажу: если бы реформ не было, то социально-экономическая ситуация в стране была бы намного хуже», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что за время работы правительства и проводимых им реформ удалось не только восстановить финансово-экономическую стабильность, но и в тяжелых условиях развивать экономику.

«Иногда делаем ошибки в процессе проведения реформ – за это нас тоже критикуют. Ни одно большое дело без ошибок не делается. Легче всего остановиться и сказать: я боюсь ошибиться. Ну, боишься ошибиться – уходи из власти. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это народная мудрость, но хотелось бы, чтобы ошибок было меньше», - подчеркнул Н.Азаров.

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что работа правительства полностью открыта для общества.

«Власть всегда любит себя приукрашивать, любая власть. Это ей присуще, она хочет нравиться людям, и это абсолютно объективный момент, но общественность говорит, что вот здесь ты не можешь понравиться, вот здесь ты делаешь ошибку. Мы недавно приняли концепцию открытого правительства. Это предусматривает изменение самого стиля работы. Она и так у нас открыта, я не помню практически ни одного решения правительства, которое мы закрыли от общества», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство практически отказалось от применения к документам грифов «секретно» и «для служебного пользования». Эти грифы оставлены только для тех решений, которые касаются вопросов государственной тайны, безопасности и обороны, уточнил премьер.

Кроме того, Н.Азаров отметил, что после принятия закона о доступе к публичной информации количество запросов в секретариат Кабинета министров увеличилось в 110 раз.

«Во многом это конечно не вызвано интересами общества, это вызвано интересами оппозиционных сил, которые хотят что-то найти, хотят что-то выбросить на суд наших людей, хотят какие-то факты препарировать. Во многом это не вызвано объективными потребностями нашего народа, но, тем не менее, в 110 раз увеличился объем ответов, и далеко не по глобальным вопросам. На какой машине ездит тот или иной министр, например, какую зарплату получает, куда ездит в отпуск, какой состав семьи, где и как живет. Вот эти темы муссируются и муссируются, и отвлекают Секретариат Кабинета министров. Ну один раз ответили - и все. На стене вывесили, все ответили, рассказали. Мы идем на это, мы понимаем, что это неизбежные явления переходного периода», - сказал Н.Азаров.

Премьер связывает такой интерес к правительству с тем, что после долгого периода закрытости, оно стало открытым и доступным.

«Пройдет какое-то время, это надоест, это станет нормой, и наши люди освободятся для выполнения другой работы», - считает Н.Азаров.