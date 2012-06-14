Поляку, который после гола в ворота польской сборной выбросил из окна телевизор, грозит штраф до 100 евро

Варшава. Жителю города Сосновец на юге Польши, который после гола в ворота польской сборной в матче с Россией выбросил из окна телевизор, грозит штраф в размере до 100 евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель местной полиции, отметив, что правоохранители уже отпустили задержанного.

По словам собеседника агентства, размер штрафа определит суд. "Это может быть 10, 50 или максимум около 100 евро", - сказал он.

Правоохранитель отметил, что полиция задержала 46-летнего поляка после сообщения об агрессивном поведении от его соседей. Мужчина выбросил телевизор с третьего этажа своей квартиры. "Как оказалось, он выпил почти три промилле алкоголя. Мужчина не узнал об ответном голе поляков, который сравнял счет, потому что это время провел в вытрезвителе", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 12 июня польская сборная сыграла со счетом 1:1 со сборной России.