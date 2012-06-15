Евро-2012 нивелировало недобросовестную информацию об Украине - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что проведение в Украине Чемпионата Европы по футболу позволило больше открыть Украину для Запада, нивелировать распространявшуюся ранее недобросовестную информацию о якобы процветании в Украине расизма, преступности, высоких ценах и т.д., что отпугивало туристов.

Как сообщает правительственный портал, об этом он сказал во время встречи с генеральным директором «Евроньюза» Микаэлем Питерсом.

В связи с чем премьер-министр отмечает важность развития украинской версии «Евроньюс».

«Мы заинтересованы в развитии отношений с «Евроньюс» и хотели бы, чтобы информация об Украине была, прежде всего, объективной... Мы заинтересованы, чтобы об Украине Европа знала больше», - сказал Н.Азаров.

«Однако многие болельщики приехали и уже неделю живут в Украине и убедились, что никакого расизма у нас нет, и никого у нас не убивают, и цены у нас довольно доступные, ниже европейских, и все не так плохо, как им представляли», - сказал премьер-министр.

В свою очередь, М.Питерс отметил, что «давним историческим правилом» деятельности компании является нейтральность, информативность, объективность в освещении событий. При этом он выразил заинтересованность в получении оперативных комментариев от членов украинского правительства для телеканала «Евроньюс».

М.Питерс также отметил проведение впервые в Украине Генеральной ассамблеи «Евроньюс», которая состоится 15 июня в Донецке, где «много основателей «Евроньюза» из многих стран мира впервые увидят Украину».

Кроме того, М.Питерс отметил высокий уровень подготовки Украины к Евро-2012.

Он сказал, что, увидев новый аэропорт в Киеве, был поражен и горд за Украину, потому что не ожидал такого уровня.

В свою очередь, Н.Азаров сказал, что М.Питерс сможет лично увидеть и в Донецке новый аэропорт и одну из лучших в Европе взлетно-посадочных полос, которая может принимать любые типы самолетов в разных погодных условиях.