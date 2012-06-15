Немецкие фаны собрали средства для украинской больницы

Группа немецких фанов из Юберлингена сделала подарок Украинскому детскому центру клинической токсикологии. Сторонники немецкой команды собрали в своем городе 4 тыс. евро и передали их медицинскому учреждению.

Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на Euronews.

"Мы знаем, что здесь еще существует большая потребность, что на определенное оборудование не хватает денег. Дети страдают во всем мире, там, где мы живем, и здесь, в Украине. Мы бы хотели помочь детям, которые имеют не так много, как наши. Каждое евро, каждая гривня пойдут на пользу", – сказал представитель фанов.

На эти деньги центр планирует закупить расходные материалы, а также пульсоксиметры, приборы для измерения гемоглобина.