С этой недели в Украине усилена ответственность за нарушение требований трудового законодательства.

Как отметили в юридической фирме Baker & McKenzie, Законом №4714-VI от 17 мая 2012 года внесены изменения в ст.41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая теперь прямо предусматривает ответственность должностных лиц за нарушение порядка или срока проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (на сегодня - от 510 грн до 1700 грн).

Такой же штраф предусмотрен за нарушение срока предоставления работникам, в том числе бывшим, документов об их трудовой деятельности, необходимых для назначения пенсии, и за предоставление указанных документов, содержащих недостоверные данные.

Законом №4837-VI от 24 мая 2012 года увеличены размеры штрафов, применяемых за нарушение требований законодательства об охране труда. За совершение такого нарушения работниками предусмотрен штраф в размере от 4 до 10 не облагаемых налогом минимумов (от 68 грн до 170 грн), должностными лицами — в размере от 20 до 40 необлагаемых минимумов (от 340 грн до 680 грн).

Кроме этого установлена ответственность за нарушение порядка уведомления о несчастном случае на производстве. Уведомление о несчастном случае или нарушение порядка уведомления (в том числе сроков) теперь влечет наложение штрафа на ответственных должностных лиц в размере от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов (от 340 грн до 850 грн).