Тигипко обещает, что 2013-2014 годы станут годами роста социальных выплат и пенсий

В 2013-2014 годах правительство планирует увеличивать все социальные выплаты и пенсии.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко сегодня в Николаеве во время встречи с ветеранами предприятия «Зоря»-«Машпроект», сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«2013-2014 годы станут годами роста социальных выплат, в первую очередь пенсий», - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, дополнительные средства для этого будут найдены благодаря проведению легализации рынка труда и заработных плат.

«Правительство готовит пакет законов по легализации зарплат. Мы рассчитываем получить значительное увеличение поступлений в Пенсионный фонд и направить эти средства на выплату и повышение пенсий», - сказал С.Тигипко.