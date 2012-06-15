Долги госпредприятий по зарплате должны отдавать все работающие украинцы

В Кабинете министров готовится законопроект о солидарной ответственности, предусматривающий, что из отчислений каждого работающего украинца будет создаваться фонд для погашения задолженности по зарплате на государственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Николаеве заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

«Мы готовим сейчас законопроект, который предусматривает солидарную ответственность всех работающих по отношению к тем людям, которые попадают в такую ситуацию, - сказал С.Тигипко. - Скорее всего, часть средств единого социального взноса будет перераспределена из отдельных социальных фондов еще в один фонд, в котором не будет отдельно создаваться администрация, но в котором будут накапливаться средства для предприятий, на которых будет вот такая ситуация».

Как пояснил С.Тигипко, «это означает, что мы все с каждой заработной платы, без увеличения нагрузки, будем делать перечисления».

«Вы сегодня в среднем платите 36,6% единых социальных взносов. Мы предусматриваем, что какой-то взнос мы уменьшим, а часть эту перечислим туда, чтобы задолженность таким вот образом можно было компенсировать», - отметил он.

По словам С.Тигипко, он пока не видит других вариантов, как решить вопрос с погашением такой задолженности.

«Когда мы начинаем входить конкретно в проблемы каждого предприятия, начинаются суды, инвесторы, которые накрутили какие-то долги, и в правовом поле решать это очень тяжело - затягивается надолго. Другого варианта в наших условиях я не вижу. Пока что не нашел», - сказал он.

С.Тигипко отметил, что в последнее время задолженность по заработной плате по всей стране удалось снизить. Однако остались проблемы с предприятиями-банкротами и государственными предприятиями оборонного комплекса.

В ближайший год для погашения задолженности по зарплате на госпредприятиях необходимо будет собрать порядка 1 млрд грн, подчеркнул он.