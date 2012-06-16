Янукович и Азаров поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров поздравили медицинских работников с профессиональным праздником.

Как отметил в своем поздравлении глава государства, текст которого размещен на его сайте, «впервые за годы существования независимого Украинского государства мы начали масштабные реформы в сфере здравоохранения, ведь именно медикам ежедневно приходится работать в сложных и даже экстремальных условиях, спасая и давая самое дорогое, что есть у человека - жизнь».

По словам В.Януковича, модернизация этой важной сферы нуждается в значительных усилиях как во время решения повседневных проблем, так и для обеспечения эффективности стратегических преобразований.

Президент выразил медикам искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, верность избранной профессии. «Высоко ценю ваш опыт, неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь», - подчеркивается в поздравлении.

В свою очередь Н.Азаров отметил, что "профессия врача в нашей стране всегда была одной из самых необходимых и самых уважаемых".

По его словам, сегодня достижения отечественной медицинской науки известны далеко за пределами Украины.

«Все это стало возможным благодаря вашему профессионализму и напряженному круглосуточному труду», - говорится в поздравлении Н.Азарова, размещенном на Правительственном портале.

Премьер заверил, что «правительство сделает все возможное, чтобы повысить престиж врачебной профессии, обеспечить надлежащий уровень жизни медицинским работникам".