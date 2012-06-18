Во Львов на три матча Евро-2012 приехало более 145 тысяч болельщиков и туристов

Три матча Евро-2012 во Львове собрали более 145 тысяч болельщиков и туристов.

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».

Как отмечается в сообщении, Львов посетили туристы и фаны из Германии, Дании, Португалии, Польши, Вьетнама, Индонезии, Южной Кореи, Китая, Финляндии, Нидерландов, Австралии, Малайзии, США, Швеции, Франции, Испании.

«Только на последний матч во Львов приехало более 45 тысяч фанов и туристов. Больше всего болельщиков приехало из Германии – 18 тысяч человек, чуть меньше из Дании – 8 тысяч человек. Вчера «Арена Львов» принесла победу сборной Германии со счетом 2:1. Среди гостей на последнем матче во Львове были представители совета директоров двух мощных компаний – «Carlsberg» и «Mercedes-Benz». Свою победу фаны Германии праздновали во Львове до утра. Немцы группами танцевали на улицах города, пели национальный гимн и радовались, что Львов принес им победу. Фаны с благодарностью выкрикивали: «Украина! Украина!», - отмечается в сообщении медиа-центра.

Также отмечается, что в целом в течение июня Львов ожидает принять до 500 тысяч туристов как из-за границы, так и из других городов Украины.