В Запорожской области открыли памятник, посвященный Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ МП, памятник, в виде футбольного мяча диаметром более 1,5 метров, посвящённый футбольному турниру Евро-2012, установлен на центральном стадионе г. Каменка-Днепровская.

Памятник, по мнению инициаторов его установки, – представителей Каменко-Днепровской РГА, - «является не только символом значимости Евро-2012 для Украины, но и стимулом для занятий спортом».