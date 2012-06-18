В мае число официальных безработных в Украине сократилось на 4,4% - до 484,8 тыс.

В Украине число зарегистрированных безработных в мае 2012 г. сократилось на 4,4%, или на 21,2 тыс. человек, и на 1 июня составило 484,8 тысяч. С начала года количество безработных сократилось на 0,7%, или на 18 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 482,8 тыс. безработных), сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2012 года составил 1,7% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 июня т.г. получали пособие по безработице, составило 340,2 тыс. человек, что на 3,4%, или на 11,9 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 мая.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 июня 2012 г. составила 965 грн, что на 19 грн больше, чем на 1 мая.

Кроме того, по данным Госстата, в мае т.г. на 10 рабочих мест претендовало 56 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 июня 2012 года составляла 86,2 тыс. человек.