ВР 20 июня рассмотрит вопрос отмены неприкосновенности Президента, депутатов и судей - Литвин

Верховная Рада 20 июня рассмотрит вопрос о направлении на заключение в Конституционный Суд изменений к Конституции Украины в части отмены неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Литвин сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитета парламента.

В частности, отметил спикер, согласно решению парламента, законопроект № 10530 «О внесении изменения к Конституции Украины (относительно неприкосновенности)» должен рассматриваться 20 июня Верховной Радой Украины.

В то же время, по словам председателя ВР, пока еще официально от профильного комитета не поступили документы относительно рассмотрения этого законопроекта комитетом.

Вместе с тем В.Литвин добавил, что даже если таких документов не будет, законопроект все равно будет рассматриваться, поскольку есть соответствующее решение ВР.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Мищенко сказал, что заседание комитета по данному вопросу состоялось 11 июня, и на нем было принято решение относительно соответствующего законопроекта. Он выразил удивление по поводу того, почему документы не поступили к председателю ВР, поскольку он еще на прошлой неделе все оформил и передал, в соответствии с регламентом ВР.

Со своей стороны лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко отметил, что законопроект об отмене неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей внесен представителями оппозиции.

Обращаясь к коллегам, Н.Мартыненко предложил, чтобы в среду «все дружно проголосовали и показали действительно позицию по этому вопросу», напомнив, что «еще совсем недавно большинство очень активно выступало по этой тематике».

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада отложила до 20 июня решение вопроса относительно рассмотрения изменений к Конституции в части отмены неприкосновенности Президента, народных депутатов и судей.

В частности, было решено не голосовать тогда за включение в повестку дня сессии данного документа, автором которого является заместитель председателя ВР Николай Томенко, а отправить его в профильный комитет с тем, чтобы до 20 июня было подготовлено заключение по этому законопроекту.