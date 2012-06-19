С начала Евро-2012 госграницу Украины пересекли 4 млн. человек

С начала Евро-2012 государственную границу Украины пересекли 4 млн. человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и почти 860 тысяч транспортных средств (увеличение на 12%).

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, только за минувшие сутки через границу проследовало почти 300 тысяч человек и 60 тысяч транспорта, а самый большой показатель зафиксирован 17 июня, когда границу пересекли 330 тысяч человек.

За период Евро-2012 пропущено 1200 организованных групп болельщиков. Также пограничники оформили почти 800 самолетов, 520 автобусов и 150 поездов, которыми следовали участники и гости чемпионата.