Госслужба занятости в январе-мае трудоустроила 331,5 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-мае 2012 года трудоустроила 331,5 тыс. безработных, сообщает пресс-служба ведомства.

Соискатели в основном трудоустроены в сфере торговли, перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

По состоянию на 1 июня, количество вакансий в базе данных службы составляло 86,2 тысяч.

В то же время на учете в центрах занятости состояли 482,7 тыс. безработных граждан. Среди них: 230,5 тыс. рабочие, 167,3 тыс. – служащие и 84,9 тыс. – лица без профессии.

Среди безработных 42% составляет молодежь до 35 лет, а почти каждый пятый — человек, не способный на равных конкурировать на рынке труда.

Благодаря предоставлению дотаций работодателям в январе-мае 2012 года было трудоустроено 15 тыс. безработных.

Путем выплаты одноразовой помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности было трудоустроено 5,1 тыс. чел.

Кроме того, в январе-мае т.г. 116,6 тыс. безработных прошли профессиональное обучение.

В оплаченных общественных работах приняли участие 179,2 тыс. чел.