Янукович расширил полномочия Госслужбы статистики

Президент Украины Виктор Янукович расширил полномочия Государственной службы статистики, в том числе в сфере переписи населения.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент дополнил положение о Государственной службе статистики Украины, утвержденное указом от 6 апреля 2011 года, пунктом, согласно которому Госстат осуществляет руководство всеми работами, связанными с подготовкой переписи населения и сельскохозяйственной переписи, обеспечивает проведение таких переписей, обработку, обобщение, распространение и использование их результатов, разрабатывает и утверждает программы переписей и переписной инструментарий, календарный план подготовки и проведения переписей, методики переписей, концепцию технологии обработки данных переписи населения, программы разработки материалов переписей.

Также отныне комитет будет утверждать статистическую методологию и отчетно-статистическую документацию статистических наблюдений (за исключением государственных классификаторов технико-экономической и социальной информации), а также типичные формы первичной учетной документации, необходимой для их проведения.

Кроме того, В.Янукович внес изменения, согласно которым Госстат в пределах своих полномочий, на основе и во исполнение Конституции и законов Украины, актов и поручений Президента, актов Кабинета министров может выдавать приказы, которые подписывает его руководитель, организует и контролирует их выполнение.

Нормативно-правовые акты Госстата, выданные в пределах его полномочий во исполнение законов «О государственной статистике», «О Всеукраинской переписи населения», «О сельскохозяйственной переписи», подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Приказы Госстата, выданные в пределах его полномочий, обязательны для выполнения органами государственной власти и их территориальными подразделениями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, гражданами.