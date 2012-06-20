С начала Евро-2012 в Украину приехало около 1 млн болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

Он отметил, что с 5 июня в Украину приехало 4,3 млн. иностранцев.

«Нельзя подсчитать, сколько из них болельщиков, но на 25% больше, чем в прошлом году. Поэтому можно считать, около 1 млн болельщиков посетило Украину», - сказал В.Лукьяненко.