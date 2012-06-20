Азаров убежден, что участники Евро-2012 и болельщики оценили «дешевизну жизни в Украине»

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что футболисты, которые принимают участие в Евро-2012, а также болельщики оценили уровень подготовки Украины к чемпионату и «дешевизну жизни в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Нынешний праздник футбола в Украине продолжается и, убежден, подарит еще много положительных эмоций, радость красивой, честной игры. Наша задача - завершить этот чемпионат так же хорошо, как он начинался. Самое главное, что все спортсмены и болельщики уже отметили высокий уровень и качество подготовки финальной части чемпионата в Украине, оценили искренность и открытость украинцев, настоящее украинское гостеприимство и даже дешевизну жизни по сравнению с Западной Европой. Уже сотни иностранных гостей публично выразили свое разочарование тем, как их дезинформировали, и свое восхищение тем, что в действительности увидели», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что непосредственное знакомство спортсменов и болельщиков, которые приехали в Украину, «развеивает мифы».

В частности, считает премьер, гости видят, что Украина встречает чемпионат с «энтузиазмом, подготовленным должным образом».

Также Н.Азаров отметил, что обеспечивается порядок и безопасность во время проведения Евро-2012.

«Это и является лучшим способом опровергнуть неправду в отношении Украины - реальными делами доказывать свою правоту. Впечатление о нашем государстве болельщики привезут в свои страны. Я думаю, это хороший урок и для нас, и для Западной Европы. Украина - открытая демократическая страна. Мы радостно принимаем у себя и болельщиков, и туристов, спортсменов и политиков. Было бы только желание оценивать украинские реалии из собственных наблюдений, а не из клеветы от эмиссаров нашей оппозиции. Это они делали все, чтобы сорвать большую победу нашего народа, сорвать чемпионат в Украине. Не вышло. Потому что Украина - это европейское государство, которое развивается, и интеграция в ЕС – это осознанный выбор украинского народа», - подчеркнул Н.Азаров.