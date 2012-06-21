Иностранные болельщики будут подавать в суд за неправдивую информацию об Украине

Иностранные болельщики, посетившие во время Евро-2012 Харьков и другие принимающие города, намерены подаваться в суд за неправдивую информацию об Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, начальник межведомственного регионального штаба по безопасности и правопорядку во время проведения матчей Евро-2012 в Харькове Василий Хома.

По его словам, футбольные болельщики в печати и просто в общении с людьми неоднократно выражали свое удивление тем, как подавали информацию об Украине в западных СМИ, поскольку они увидели поразительную разницу.

«Болельщики, приезжавшие к нам, неоднократно заявляли, что они приедут в свою страну и подадут иск в суд против тех политиков, которые давали неправдивую информацию об Украине. Потому что все то, чем их пугали, не оказалось правдой. Они приехали в страну, где живут прекрасные люди, где нет бандитизма, проституции, где нет людей, которые на улицах едят собак», - сказал В.Хома.

В.Хома также отметил, что прием Евро-2012 для Харькова стал большим событием - это город еще никогда не принимал такой масштабный спортивный турнир. По его данным, за весь период проведения матчей финальной части континентального первенства 2012 года Харьков посетили 154 тысячи болельщиков.

«Харьков еще никогда не принимал такое масштабное спортивное мероприятие. С начала проведения чемпионата по сегодняшний день Харьков посетили примерно 154 тысячи болельщиков. В основном сосредоточение людей было в Фан-зоне. Стадион «Металлист» за все матчи посетило более 100 тысяч болельщиков», - сказал В.Хома.

Он напомнил, что в Харькове прошли три матча группового этапа Евро-2012 и официальных игр Евро-2012 больше не будет, но в городе до окончания чемпионата еще определенное время будет работать официальная фан-зона.

Подытоживая сказанное, В.Хома отметил, что на Евро-2012 в Харьков, по его мнению, могло бы приехать значительно больше болельщиков и туристов, но многочисленные заявления отдельных политиков и даже представителей правительств не содействовали этому.