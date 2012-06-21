Меркель передумала - она приедет на Евро-2012, но в Гданьск

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Евро-2012 - в пятницу, 22 июня, она будет болеть за немецкую сборную на стадионе в польском Гданьске.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Отмечается, что А.Меркель удостоит своим присутствием один из матчей Евро-2012. Речь идет о четвертьфинал европейского первенства по футболу в эту пятницу между сборными Германии и Греции. Об этом сообщил заместитель представителя немецкого правительства Георг Штрайтер в среду, 20 июня.

В Гданьск канцлера пригласил премьер-министр Польши Дональд Туск. Чтобы попасть на матч, она даже попросила своего итальянского коллегу Марио Монти на несколько часов раньше перенести встречу лидеров ряда европейских стран, которая была запланирована на вечер пятницы в Риме. М.Монти с пониманием отнесся к просьбе А.Меркель, за что и выразила ему благодарность, сообщил Г.Штрайтер.

Политическую подоплеку визита А.Меркель заместитель спикера германского правительства исключил. «Это день спорта», - отметил Г.Штрайтер.

Как сообщал УНИАН, 9 июня польское агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря А.Меркель Стеффани Сейберта сообщил, что канцлер ФРГ не приедет в Украину на матчи сборной Германии в рамках групповой фазы Евро-2012, которая продлится до 19 июня, но может посетить матчи национальной сборной на следующих этапах турнира.

По данным агентства, А.Меркель может приехать на матчи сборной в случае ее выхода в четвертьфинал, которые пройдут 21 или 22 июня в Польше.

Ранее А.Меркель заявляла о возможном бойкоте матчей Евро-2012 в Украине в связи с делом экс-премьера Юлии Тимошенко.