Реакция на жалобы бизнеса о давлении должна быть адекватной - Клюев

Реакция на жалобы бизнеса о незаконном давлении правоохранительных и контролирующих органах должна быть адекватной.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя создание «горячих телефонных линий» для обращений предпринимателей в органах прокуратуры, в частности, в Днепровской экологической прокуратуре, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Он подчеркнул, что все органы власти в Украине, как центральные, так и местные, должны намного активнее сотрудничать с представителями малого и среднего бизнеса. Особенно это касается правоохранительных органов.

По словам А.Клюева, важно, чтобы правоохранительная система имела механизмы для оперативного реагирования на обращения представителей бизнеса и предпринимала реальные шаги для прекращения незаконного давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов. Такое давление в большинстве случаев - только элемент коррупции, заявил А.Клюев.

Он напомнил, что уже больше недели существует «горячая линия» Генеральной прокуратуры Украины, которая создана специально для того, чтобы бизнес имел возможность донести информацию о давлении со стороны контрольно-наблюдательных органов. Генпрокуратура обязуется проверять все факты нарушения прав предпринимателей и законность проведения проверок субъектов бизнеса, подчеркнул секретарь СНБО. По его словам, соответствующие «горячие линии» также стали открывать и региональные прокуратуры.

А.Клюев также напомнил, что подобные телефонные линии действуют и в структуре МВД, СБУ, налоговой и таможенной служб. В то же время, заявил секретарь СНБО, важно качество их работы. Важна не только возможность предпринимателя пожаловаться на незаконное давление и коррупцию в правоохранительных и контролирующих органах, но и возможность получить своевременную реакцию и помощь со стороны государства, отметил он.

«К сожалению, адекватную реакцию мы видим еще далеко не всегда. Именно поэтому сейчас начата комплексная работа по подготовке реформы всей правоохранительной системы», - заявил секретарь СНБО.