Изменения правил регистрации лиц противоречат законам и международным стандартам – эксперт

Изменения в законодательство относительно регистрации места пребывания лиц в Украине, которые ветировал Президент Виктор Янукович, противоречат не только Конституции, но и законам "О Государственном реестре избирателей" (статья 26), "О защите персональных данных" (часть первая статьи 6), Налоговому (статья 70), Гражданскому и Семейному кодексам (статьи 29, 160), а также другим общепризнанным международным стандартам в области прав человека. Такое мнение высказала УНИАН юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Юлия Головатюк.

Как отмечает юрист, в принятом ВР законе, не говорится, с какой целью внедряется очередная база персональных данных населения страны, не регулирует способ доступа к ней, не предусматривает механизмы защиты от несанкционированного доступа и злоупотреблений проникновения в нее, не прописывает наказание за незаконное использование персональных данных и т.д.

По словам юриста, в Закон «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» предлагается внести следующие изменения:

ограничить право свободного выбора места проживания лиц, обратившихся за предоставлением статуса беженца или дополнительной защитой, и в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите (изменения в статью 13).

Приведенное положение ограничивает существующее по Закону «О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите» право указанных лиц. «Если бы закон был подписан Президентом, то беженцам и лицам нуждающимся в дополнительной или временной защите запрещалось бы проживать у родственников; в гостинице; снимать жилое помещение; пользоваться жильем, предоставленным в пункте временного размещения беженцев (часть первая статьи 13)», - подчеркивает Ю.Головатюк.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине», который Верховная Рада приняла 17 мая.