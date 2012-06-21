Со следующей недели «Карточку киевлянина» начнут выдавать инвалидам без льгот на проезд

Со следующей недели заявки на получение карточки киевлянина начнут принимать от людей с инвалидностью, которые не имеют права льготного проезда в метрополитене.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

В настоящее время, по его информации, районные управления социальной защиты завершают выдавать карточки двум категориям льготников в проекте «Карточка киевлянина» – это многодетные родители и социальные работники.

По данным Р.Крамаренко, на сегодняшний день заявки на получение карточки приняты от 4,5 тысяч человек, по этим заявкам уже эмитированы 1300 карточек.

Он напомнил, что перечень лиц, которые получают льготы от города, определен программой «Забота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы». Это отдельные категории населения города Киева, которые, в соответствии с действующим законодательством, не имеют права на льготный проезд в метрополитене, а именно: многодетные родители (количество – 4 552 чел.), которые первыми начали получать «Карточку киевлянина» уже с апреля этого года; пенсионеры и люди с инвалидностью, не имеющие права на льготный проезд в метрополитене (количество – 73 050 чел.); неработающие лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и получающие государственную социальную помощь (количество– 3 515 чел.); лица, не имеющие права на пенсию и инвалиды (количество– 1 533 чел.); социальные работники (количество – 1 476 чел.).

«Карточка киевлянина» дает право льготного проезда в метрополитене и предоставляет скидку 25-30% на 52 наименования лекарственных средств отечественного производства. Внедрение проекта проходит постепенно, все льготные категории получат карточки до конца 2012 года. Для заполнения заявки на получение карточки представителей льготных категорий будут приглашать лично.