Еврокомиссия призывает Кипр штрафовать работодателей за нелегальных мигрантов

Брюссель. Европейская комиссия направила сегодня письмо обоснованного мнения Кипру с призывом ввести в своем законодательстве положение Директивы ЕС о санкциях для работодателей, которые берут на работу нелегальных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

Письмо обоснованного мнения является вторым этапом в нарушении законодательства ЕС. Еврокомиссия уже направляла Кипру письмо формального сообщения 30 сентября 2011 года, однако не получила ответ о принятии необходимых мер.

Страны-члены ЕС должны были ввести положение Директивы о штрафах для работодателей в национальное законодательство до 20 июля 2011 года.

В Комиссии считают Директиву о штрафах, одобренную в 2009 году, ключевым элементом в борьбе с нерегулируемой миграцией. Ее положения направлены как на предприятия, так и на частных лиц, в домохозяйствах которых часто работают нерегулированные мигранты.

Как сообщал УНИАН, согласно Директиве, перед наймом на работу работодатель должен проверять мигрантов, имеют ли они право на пребывание в стране, а также сообщать соответствующим органам власти в случае, если такие мигранты не имеют права на легальное пребывание.

Кроме того, Директива предусматривает значительные финансовые санкции для тех работодателей, у которых будут обнаружены нелегальные мигранты.