Москва соблазняет пенсионеров СНГ единым пенсионным пространством

Президент РФ В.Путин

С возвращением Путина в Кремль его идея – создание Евразийского союза, проявляется во все более новых и неожиданных инициативах. Новый Союз, по замыслу ВВП, должен быть «воздвигнут» на практически сравнявшемся с землей "фундаменте" Советского Союза, и значит, все идеи непосредственно затрагивают страны СНГ. Именно их планируется «приобщить» к новому объединению, главной задачей которого на самом деле является повышение статуса России на международном уровне и возвращение себе статуса "центрового" на постсоветстком или даже уже постСНГовском пространстве. Пока у всех на слуху высказывания о единой валюте, едином экономическом пространстве и т.п. макровещах, однако чем дальше, тем больше объединительные инициативы спускаются на уровень, непосредственно затрагивающий простого обывателя.

О серьезности намерений, системности и стратегическом подходе говорит и то, что в самой России под это дело на госуровне создаются различные структуры, с соответствующим финансированием из госбюджета. К примеру, последнее нововведение Кремля. В администрации Президента РФ создано Управление по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое возглавил экс-первый заместитель главы Минздравсоцразвития РФ Юрий Воронин.

По словам помощника президента Татьяны Голиковой, новое управление будет добиваться "более предметного сотрудничества посредством реализации конкретных, преимущественно социальных, а также точечных экономических проектов, которые будут интересны странам Содружества". В частности, планируется гармонизация финансовых и пенсионных сфер, а также системы социальной защиты. Среди конкретных проектов Воронин назвал, в частности, создание единого пенсионного пространства стран СНГ, когда люди могут зарабатывать и реализовывать свои пенсионные права на равных условиях в любом из государств СНГ. Но следует ли ожидать перемен в пенсионной сфере и если да, то насколько скоро?..

Куда указывает кремлевский пенсионный вектор?

Свое мнение относительно своевременности вопроса о едином пенсионном пространстве, а также о том, каким образом инициатива может быть реализована, уже высказали эксперты ряда стран СНГ. Круглый стол по данной теме прошел на текущей неделе в Киеве. Некоторые из них, в частности украинские, подошли к идее со скептицизмом. По их мнению, инициатива Российской Федерации создать единое пенсионное пространство СНГ является частью более глобальных процессов в интересах России.

«Если мы говорим о едином пенсионном пространстве, то нужно говорить о едином пространстве трудовых ресурсов и едином пространстве экономическом», - отметил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Владислав Лукьянов. По его мнению, создание единого пенсионного пространства является невозможным на сегодня, это - дело будущего.

С ним согласен исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко. «Когда речь идет о подобного рода инициативах, то это может быть лишь частью куда большей инициативы», - считает он. По мнению Устенко, на данный вопрос оказывает влияние ряд факторов: структура населения стран, бюджетная политика и пенсионные фонды, их дефициты, поддержка со стороны населения и политических кругов стран СНГ. Эксперт подчеркивает, что данная инициатива является продолжением реализации идеи Путина создать Евразийский союз. Хотя сам эксперт считает, что если уж гармонизировать трудовое и пенсионное законодательство, то надо ориентироваться не только на СНГ, но и на законодательство Евросоюза.

Да и логично ли реформировать пенсионную систему отдельно от рынка труда стран СНГ? По мнению ведущего научного сотрудника Института экономики РАН, профессора Людмилы Ржаницыной (РФ), проводить отдельно только пенсионную реформу нелогично. Она считает данную идею несвоевременной. По ее словам, в первую очередь, необходимо разобраться, что такое «единое пенсионное пространство». «Если это - единая пенсионная система, то это - одно, а если единые правовые соглашения - тут и говорить не о чем», - считает Ржаницына.

Руководитель аналитического центра «Альтернатива», экономист Татул Манасерян (Армения) отмечает, что еще слишком рано говорить о создании единого пенсионного пространства для стран СНГ. «Для этого, прежде всего, необходимо пройти несколько этапов, например, создать свободную торговую зону, иметь общую экономическую зону», - считает он. «Есть очень много проблем, которые пока препятствуют образованию настоящей зоны свободной торговли... Не только нет единства в подходах, есть и разные векторы стремления к отличительным моделям», - отметил эксперт. Он считает, что нужно, прежде всего, образовать эффективную пенсионную модель в одной стране, или в ряде стран, а потом уже создавать единое пространство.

Экономист Анатолий Рожко, представляющий Молдову, отметил, что для эмигрантов, работавших сначала в одной стране, а затем переехавших в другую, «пенсионная» идея будет прекрасным выходом, но следует обратить внимание на финансовые проблемы, а их необходимо решить. В целом, вопрос нужно рассматривать в комплексе с финансовыми проблемами, имеющимися в странах СНГ.

Эксперты сходятся в том, что реализация создания единого пенсионного пространства продлится не менее 20 лет. Но главное на сегодня понять - будет ли СНГ двигаться в данном направлении.

Гармонизация законодательства, или Создание единой пенсионной надструктуры

В Министерстве социальной политики Украины усматривают в идее позитив, посему будут поддерживать создание многостороннего соглашения о пенсионном обеспечении граждан СНГ. «Было бы проще, если бы стаж принимался во внимание как универсальный показатель», - отметили в пресс-службе ведомства.

В министерстве опровергают мнения экспертов, что формирование единого пенсионного пространства СНГ будет предусматривать создание совместного Пенсионного фонда. В то же время, в Минсоцполитики уверены, что подписание Украиной многостороннего договора о гармонизации пенсионного обеспечения граждан не несет угрозы суверенитету страны. «Речь идет о многостороннем договоре, который бы унифицировал типичные проблемы. Например, у человека пенсия в одной стране, а сам он гражданин другой страны», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в министерстве сообщили, что за последние два года Украина значительно продвинулась в вопросе подписания двухсторонних пенсионных соглашений, в частности с Германией и Израилем. Показателем этой работы стали «значительные упрощения для получения пенсий гражданами, постоянно проживающими за границей».

***По данным Пенсионного фонда Украины, в январе-марте 2012 года пенсии украинцам, проживающим за границей в 18 странах, выплачены на сумму 234,3 тыс. долл. США и 340,36 тыс. евро. Кроме того, ПФУ за отчетный период выплатил пенсии гражданам других стран, проживающим в Украине, на сумму 306,42 тыс. долл. США и 270,7 тыс. евро. А Пенсионный фонд Российской Федерации направил 15,53 млн рублей украинцам, работавшим в районах Крайнего Севера и регионах, приравненных к районам Крайнего Севера.

По мнению Минсоцполитики, формирование единого пенсионного пространства в плане гармонизации законодательства действительно предоставит украинским пенсионерам определенные возможности относительно улучшения пенсионного обеспечения.

Хотя эксперты тоже пока не понимают, каким образом можно унифицировать пенсионные системы и выплаты в странах СНГ. Л.Ржаницына отмечает, что в РФ нет понятия «минимальная» и «максимальная пенсия», которые есть в Украине. Также, как в России нет так называемых "специальных" пенсий, например, научных. А.Рожко , в свою очередь, характеризует молдавскую пенсионную систему, как одну из самых жестких. При этом средняя пенсия в Молдове составляет 80 долл. Для сравнения в Украине она в 1,5 раза выше, в РФ — в 3,5 раза. То есть, на уровне размышлений обсуждать можно все, однако переход к практическому воплощению кажется очень отдаленной перспективой.

Впрочем, пока не стоит ожидать фундаментальных изменений в пенсионной сфере, поскольку Москва еще сама четко не определилась с тем, каким образом будет реализована предлагаемая идея. Украинское правительство, конечно, заинтересовано в гармонизировать законодательства (пенсионного и трудового) с другими странами, но все же поглядывает в европейскую сторону и не будет против того, чтобы остальные страны, желающие согласовать определенные нормы, «подтягивались» к нам. Хотя не менее понятно, что Россия продолжит побуждать к лояльности миллионы пожилых людей, для которых "Родина - СССР" и которые проживают сейчас в независимых государствах. И вполне вероятно предложение Москвы может соблазнить украинских пенсионеров, работавших некогда на территории СНГ, получить определенную помощь. И уж их-то мнение, скорее всего, правительство может услышать и "примет меры к реализации"...

Юлия Инденко (УНИАН)