Определены принципы создания и деятельности организаций работодателей и их объединений

Верховная Рада приняла Закон Украины «Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности» (№10108).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон определяет правовые, экономические и организационные принципы создания и деятельности организаций работодателей, их объединений, особенности правового регулирования и гарантии их деятельности, а также основные принципы их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, профессиональными союзами и их объединениями, другими объединениями граждан, предприятиями, учреждениями и организациями.

В законе предусмотрено, что работодатели имеют право объединяться в организации работодателей, свободно вступать в такие организации и выходить из них, принимать участие в их деятельности на условиях и в порядке, определенных их уставами.

Действие данного закона не распространяется на объединения граждан, которые созданы в соответствии с другими законами Украины, кроме указанных в первой части этой статьи.

В законе выписаны принципы образования и деятельности организаций работодателей, их объединений.

В законе отмечается, что организации работодателей, их объединения могут быть прекращены путем слияния, присоединения, деления, превращения или ликвидации на основании соответствующего решения съезда (конференции) организации, объединения или в принудительном порядке по решению суда. Не допускается прекращение организаций работодателей, их объединений по решению каких-либо других органов.

В законе отмечается, что организации работодателей, их объединения имеют право: вносить в органы государственной власти, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления предложения по вопросам, связанным с их уставной деятельностью; проводить экспертизу проектов законов и других нормативно-правовых актов по вопросам, которые касаются прав и интересов их членов. Проекты законов по вопросам формирования и реализации государственной социальной и экономической политики, регулирования трудовых, социальных, экономических отношений подаются соответствующими центральными органами исполнительной власти с учетом предложений всеукраинских объединений организаций работодателей.

В законе определено участие организаций работодателей и их объединений в ведении переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений

В законе отмечается, что сумма средств или стоимость имущества, добровольно перечисленных (переданных) организациям работодателей и их объединениям, созданным в соответствии с данным законом, в виде вступительных, членских и целевых взносов, но не более 0,2 процента фонда оплаты труда налогоплательщика в расчете за отчетный налоговый год относятся в состав других расходов обычной деятельности согласно действующему налоговому законодательству.

В законе сказано, что источниками формирования имущества и средств организаций работодателей, их объединений являются: вступительные, членские и целевые взносы; пассивные доходы; добровольные пожертвования; безвозвратная финансовая помощь.