Янукович подписал закон, против которого выступают чернобыльцы

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с законом, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательства совершить определенные действия относительно имущества, должником по которым является: государственный орган; государственные предприятие, учреждение, организация (дальше - государственное предприятие); юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством.

Принудительная реализация имущества юридических лиц - отчуждение объектов недвижимого имущества и других основных средств производства, с использованием которых юридические лица осуществляют производственную деятельность, а также акций (частей, паев), которые принадлежат государству и переданы в их уставный фонд.

Действие закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, относящиеся к коммунальной собственности.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств из государственного органа.

Выполнение решений суда о взыскании средств, должником по которым является государственный орган, осуществляется Государственной казначейской службой Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений путем списания средств со счетов такого государственного органа, а в случае отсутствия у данного государственного органа соответствующих назначений - за счет средств, предусмотренных согласно бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Взыскатель по решению суда о взыскании средств из государственного органа обращается в Государственную казначейскую службу Украины в сроки, установленные Законом “Об исполнительном производстве”, с заявлением о выполнении решения суда.

Перечисление средств взыскателю осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в Государственную казначейскую службу Украины необходимых для этого документов и сведений.

Законом определены особенности выполнения решений суда о взыскании средств из государственного предприятия или юридического лица.

В случае, если решение суда о взыскании средств из государственного предприятия или юридического лица не выполнено на протяжении шести месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, его выполнение осуществляется за счет средств, предусмотренных согласно о бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

Государственное предприятие или юридическое лицо, которые признаны должниками по решению суда, обязаны на протяжении 10 дней со дня перечисления средств открыть счета в органах Государственной казначейской службы Украины и проводить расчеты исключительно с этих счетов. Эти положения не распространяются на банки, 100% или доля уставного капитала которых принадлежит государству.

В случае, если Государственная казначейская служба Украины на протяжении трех месяцев не перечислила средства по решению суда о взыскании средств, кроме случая, указанного в части 4 статьи 4 данного закона, взыскателю выплачивается компенсация в размере 3% годовых от неуплаченной суммы за счет средств, предусмотренных по бюджетной программе для обеспечения выполнения решений суда.

В случае установления в действиях должностного, служебного лица государственного органа состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, государственные органы в установленном законодательством порядке реализуют право обратного требования (регресса) к такому лицу о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету, в размере выплаченного возмещения, если другое не установлено законодательством.

В случае установления в действиях служебного лица государственного предприятия или юридического лица состава преступления по обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную силу, органы прокуратуры по представлению органа Государственной казначейской службы Украины обращаются в интересах государства в суд с исками о возмещении ущерба, нанесенного государственному бюджету.

Законом определены особенности выполнения решений суда об обязательстве совершить определенные действия относительно имущества.

Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона относительно оптимизации размера государственных социальных гарантий с учетом доходов государственного бюджета Украины, но не раньше 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, во время принятия закона 5 июня председательствующий на заседании первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк заявил, что в данном случае не принимаются никакие нормы относительно отмены социальных льгот, а закон принимается только в части выполнения судебных решений.

7 июня всеукраинская общественная организация «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» и другие общественные чернобыльские организации обратились к В.Януковичу с просьбой ветировать Закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

Член правления ГО «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Петр Прокопенко отметил, что данный закон «нарушает конституционное право граждан на судебную защиту и фактически делает невозможным отстаивание в судах социальных прав граждан».