В ближайшее время зарплата военнослужащих будет значительно увеличена, уверяет Тигипко

В ближайшее время денежное довольствие военнослужащих будет значительно увеличено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко, отвечая на вопрос журналистов в Севастополе о том, когда офицеры ВМС Украины будут получать достойную зарплату.

«Меняется ситуация в войсках. Будет проводиться военная реформа, которая обсуждалась на заседании СНБО Украины. Предусматривается значительное повышение зарплаты, очень значительное в связи с переходом на профессиональную армию», - отметил С.Тигипко.

Кроме того, по словам министра, в ближайшие полгода пенсии для бывших военнослужащих вырастут на 36 процентов.

«Мы сумели очень быстро поднять пенсии. Только в марте президент поставил перед нами такую цель. В мае мы уже выплатили повышенные пенсии. С 1 июля все военные пенсионеры, которых, кстати, очень много в Севастополе, начнут получать повышенные пенсии», - отметил С.Тигипко.

Как добавил он, повысят пенсии и тем, кто ушёл запас гораздо ранее. «Те пенсионеры, которые выходили давно на пенсию, как раз будут подтягиваться по своим пенсиям к тем, кто выходит сейчас», - заключил С.Тигипко.

На сегодня в Севастополе проживает 19 тысяч военных пенсионеров.

В пятницу во время своего пребывания в Севастополе С.Тигипко возложил цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, побывал в больнице №3, где встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, и провёл встречу с представителями социальных служб города.