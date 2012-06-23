Томенко предлагает, чтобы высокопоставленные чиновники лечились только в Украине

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко зарегистрировал в парламенте проект постановления «О поддержке национальных учреждений здравоохранения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал журналистам в Черкасской области.

По словам Н.Томенко, данным документом лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, в частности, Президенту, председателю Верховной Рады, его заместителям, членам Кабинета министров, руководителям центральных органов исполнительной власти, народным депутатам и другим высокопоставленным должностным лицам рекомендуется реализовывать свое право на здравоохранение и медицинскую помощь в национальной сети учреждений здравоохранения.

Н.Томенко заметил, что, несмотря на частые и решительные заявления высшего руководства государства о необходимости повышения престижа украинской медицины, ее поддержки, внедрения современных технологий и т. п., реалии настоящего позволяют утверждать, что все призывы часто остаются только на словах.

Он отметил, что проблемы качества медицинских услуг, которые предоставляются сегодня национальными учреждениями здравоохранения, крайне тревожат граждан. «А лечение высшего руководства государства в иностранных учреждениях здравоохранения к сожалению, стало в Украине устоявшейся практикой», - отметил вице-спикер.

«Выбирая между украинскими и зарубежными больницами в интересах последних, власть фактически нивелирует все свои заверения относительно поддержки и развития украинских национальных учреждений здравоохранения», - добавил он.

Н.Томенко убежден, что принятие данного постановления будет способствовать развитию национальной сети учреждений здравоохранения.

«К сожалению, нельзя законодательным документом прямо запретить чиновникам лечения за рубежом, поэтому было зарегистрировано постановление, которое рекомендует высокопоставленным должностным лицам пользоваться украинскими учреждениями охраны здоровья», - сказал он.