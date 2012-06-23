Ко Дню Конституции малообеспеченные киевляне получат матпомощь - распоряжение Попова

По случаю празднования Дня Конституции Украины отдельные категории малообеспеченных жителей Киева получат одноразовую адресную социальную материальную помощь.

Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, материальную помощь в размере 500 грн получат семьи погибших при выполнении интернационального долга в Афганистане, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

По 300 грн выплатят получателям пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца, на детей-сирот, у которых умерли оба родителя; на детей, над которыми установлена опека или забота; малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, находящимся на учете в органах социальной защиты населения, а также семьям военнослужащих, погибшим или умершим в мирное время во время прохождения срочной воинской службы.

По 200 грн получат инвалиды с детства и дети с инвалидностью; получатели социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и временной помощи на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; малообеспеченные лица, проживающие вместе с инвалидом І или ІІ группы или в результате психического расстройства, нуждающиеся в постоянном уходе, а также инвалиды І группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1400 грн.

100 грн материальной помощи получат инвалиды ІІ группы; неработающие инвалиды ІІІ группы; неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 1400 грн; работающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 900 грн; получатели государственной помощи на детей одиноким матерям и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста; компенсации за предоставление социальных услуг; компенсации по уходу за инвалидом І группы или пожилым человеком, достигшим 80-летнего возраста, а также получатели государственной помощи при усыновлении ребенка.

Выплаты одноразовой адресной социальной материальной помощи будут проводить при согласии пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках и отделениях почтовой связи.

Кроме того, адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена по независимым причинам от получателя, в случае его смерти будет выплачиваться членам семьи умершего в соответствующем порядке.

Лицам, находящимся на полном государственном обеспечении, материальная помощь не будет выплачиваться.