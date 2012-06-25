Получить скидку по «Карточке киевлянина» можно в любой из 60 коммунальных аптек столицы

С начала этой недели получить скидку с помощью «Карточки киевлянина» можно в любой из 60 коммунальных аптек города.

Как сообщает пресс-служба КГГА, обустройство терминалов в сети аптек «Фармация» завершено, и они уже успешно работают.

Сейчас в столице работают по шесть аптек «Фармации» в каждом районе.

«Карточка киевлянина» дает право льготного проезда в метрополитене и предоставляет скидку 25-30% на 52 наименования лекарственных средств отечественного производства.

Внедрение карточек происходит поэтапно, все льготные категории получат их до конца 2012 года.

Для заполнения заявки на получение карточки представителей льготных категорий будут приглашать лично. На сегодняшний день заявки для получения карточки принимаются от трех льготных категорий – это родители многодетных семей, социальные работники и инвалиды, не имеющие права на льготу в метрополитене.

На данный момент от киевлян принято свыше 4,5 тыс. заявлений, ежедневно районное управление социальной защиты выдает на руки свыше 100 «Карточек киевлянина».